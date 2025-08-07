Zum Staunen und Genießen: Großartige Kleinkunst!

Rund um den Lindwurm sorgen Fahrgeschäfte für Nervenkitzel bei den Kleinen. „In den vergangenen Jahren haben mir Besucher aus Deutschland gesagt, wie verwundert und begeistert sie sind, weil es beim Altstadtzauber eine eigene Kinderbühne gibt und für das gesamte Fest kein Eintritt zu zahlen ist. Sie sagen, sie planen den Urlaub schon so, dass sie mitfeiern können“, freut sich Rasperger.