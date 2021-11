Heizkostenzuschuss des Landes wird jetzt erhöht

An knapp 15.000 Oberösterreicher

Diese Sozialleistung ist keine Randerscheinung: In der Heizperiode 2019/2020 wurde der Zuschuss an knapp 15.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ausbezahlt, und für 2020/21 waren im Sozialressort (damals Birgit Gerstorfer, SPÖ) insgesamt 2,8 Millionen Euro dafür vorgesehen. Ein Alleinstehender darf höchstens 1000 Euro und 48 Cent verdienen, um den Zuschuss zu kriegen.