SPG Altach/Vorderland setzt sich im Derby durch

Gleich in der ersten Runde im Frauen Cup trafen gestern die Fußballerinnen der SPG Altach/Vorderland und RW Rankweil im Derby aufeinander. Bei starkem Regenfall lieferten sich der Erst- und Zweitligist einen Kampf auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich jedoch mit Altach/Vorderland der Favorit knapp mit 1:0 durch und zieht damit in Runde zwei ein.