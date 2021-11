Angela Piskernik war Pionierin des Naturschutzes

Angela Piskernik ist beinahe in Vergessenheit geraten, dabei kämpfte sie leidenschaftlich für die Pflanzen, Tiere und für Frauenrechte. Eine Gedenktafel am Konvent der Ursulinen in Klagenfurt erinnert nun an sie, an eine den meisten unbekannte Frau, auf deren Initiative aber großartige Errungenschaften wie der Geopark Karawanken zurückgehen. Denn Piskernik war schon Umweltschützerin, als das Wort noch nicht üblich war.