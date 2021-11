Kein Christmas-Shopping | Anpacken

„Lockdown ist die letzte Maßnahme“, „In den Spitälern wird es jetzt eng“, „Lockdown ab nächster Woche“: Nein, nicht die „Krone“-Schlagzeilen der letzten Tage, sondern aus dem Vorjahr. Wir könnten sie - leider - ganz einfach wiederverwenden. Aber das tun wir natürlich nicht. Und so lautet unsere heutige Schlagzeile „Ungeimpfte müssen zu Hause bleiben“. Und das unterscheidet sich nun ja doch vom Vorjahr. Denn da gab es nur Ungeimpfte. Aber sonst? Wieder fast 12.000 Neuinfizierte in 24 Stunden und gleich 40 Tote! Deshalb soll nun ab Montag nicht nur in Oberösterreich, das dergleichen ja schon am Donnerstag angekündigt hatte, sondern auch im Rest Österreichs der Lockdown für Ungeimpfte ab Montag gelten. Das heißt: Ungeimpften ist nicht nur Wirt oder Friseur verwehrt, sondern auch der Einkauf. Nur, wie wir es aus den bisherigen Lockdowns kennen, notwendige Wege, etwa in den Lebensmittelhandel, zur Arbeit oder zur Erholung im Freien sind erlaubt. Gelten soll das jedenfalls mindestens bis Weihnachten. Christmas-Shopping? Fehlanzeige. Allerdings: Wie das kontrolliert werden soll, das steht noch in den Sternen.