Ein „Candyshop“ mit vielen PS statt Kalorien

Ein Vorhang wird weggezogen, unter dem ein oranger Porsche zum Vorschein kommt. Dann werden Motorengeräusche laut, die PS-Fans auch von Rennstrecken gut bekannt sind, wenn Beschleunigung an der Tagesordnung steht. Die kurze Filmsequenz endet mit einem in weißen Buchstaben geschriebenen Satz, der lautet: „Wer sagt, dass es Sinn machen muss.“ So werden die Besucher der Homepage von RR-Motors begrüßt, eine Firma, die neuerdings dank der Agentur Fredmansky auch als „The Candyshop“ daherkommt.