Eine alte Bus-Garage ist nun Schauraum für Flitzer

Die blaue Werkbank ihres Großvaters steht in dem Bereich, der jetzt ihr Büro ist. „Wir haben die Räume generalsaniert“, erzählen Wolfgang und Werner Wiesinger, die die alten Bus-Garagen ihres Reise-Unternehmens in Schwertberg umfunktioniert haben. So entstand Platz für ihren Sportwagenhandel „The Carage“.