„Das Zaudern und Zögern von Stelzer ist schuld“

Damit sind wir schon mitten beim Thema, dass auch den Geburtstag der SPÖ überschattet, die Corona-Situation im Land. Auch die SPÖ sitzt in der Landesregierung, sind Sie nicht auch mitschuld an der Situation?

Das glaube ich nicht, weil ich nicht verantwortlich war und bin fürs Coronamanagement. Wir haben als SPÖ in den vergangenen 21 Monaten einige Anträge für Coronazentren, Lollipop-Tests, Luftfilter für Schulen etc. eingebracht. Das alles wurde von ÖVP und FPÖ abgelehnt. Jetzt haben wir die schlechtesten Corona-Zahlen in Österreich. Daran ist das Zögern und Zaudern des Ersten in diesem Land, Landeshauptmann Thomas Stelzer, schuld. Er hat sich von drei Koalitionsoptionen mit der FPÖ jene ausgesucht, die am weitesten davon weg ist, die Corona-Maßnahmen mitzutragen.