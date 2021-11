Arztgespräch für ungeimpftes Personal in Heimen

Um zu verhindern, dass sich entsprechend der allgemein hohen Infektionszahlen in Oberösterreich die Situation in den Altersheimen auch zuspitzt, werden verpflichtende Arztgespräche für ungeimpfte Mitarbeiter eingeführt. Diese Maßnahme ist Teil eines Fünf-Stufen-Plans zum Corona-Schutz der Heime, informierte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Donnerstag in Linz.