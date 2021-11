Grenzchaos: Schlepper kommen meist aus Deutschland

Chaotische Lage an der Grenze zu Polen

Die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze hat sich seit Wochenbeginn dramatisch verschlechtert, als Tausende Migranten sich von weißrussischer Seite aus auf den Weg in Richtung EU machten. Bereits mehrfach versuchten größere Gruppen vergeblich, die Zaunanlage zu durchbrechen, mit der Polen sie von einem Grenzübertritt abhalten will. Die EU hat neue Sanktionen in die Wege geleitet, die Anfang nächster Woche formell beschlossen werden könnten.