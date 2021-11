Polen: Polizei stoppt Hilfslieferung für Migranten

Tausende Migranten sind im weißrussisch-polnischen Grenzgebiet gestrandet, nachdem sie am Montag und Dienstag versucht hatten, die Grenzbarrieren zu durchbrechen. Polen warnte am Dienstag vor weiteren Zusammenstößen mit Migranten, die sich mit weißrussischer Hilfe gewaltsam Zutritt ins Land zu verschaffen versuchen. In einem drei Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Polizei errichtete Straßensperren. In eben so eine geriet ein Bus mit deutschen Helfern. Das Fahrzeug hatte unter anderem Schuhe und Decken für die ausharrenden Menschen geladen.