Markenrechte weg: Verein trifft Neonazis ins Herz

Ex-Neonazi Schlaffer lobt Aktion

Der Verein besitzt mittlerweile auch die Rechte an den Marken „Döp dö dö döp“, „VTR LND“ und „enness“. Diese Kürzel sind in der rechtsextremen Szene ebenfalls weitverbreitet und haben eindeutige Bezüge zum Rechtsextremismus. Der frühere Neonazi und heutige Aussteiger Philip Schlaffer lobte die Übernahme. Die Szene finanziere sich in hohem Maße über den Verkauf von Merchandise-Artikeln. Mit dieser Aktion werde der Bewegung nicht nur Geld entzogen, sondern auch Reichweite und ein Stück Identifikation, erklärte Schlaffer in einer Aussendung des Vereins.