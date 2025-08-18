Begriffe „tradwife“ und „delulu“ nun im Wörterbuch

Australischer Premierminister benutzt „delulu“

Ein anderer Begriff, der es ins Online-Wörterbuch schaffte, ist „delulu“, abgeleitet von dem Wort delusional, also wahnhaft. Der Begriff bedeutet laut Cambridge Dictionary „an Dinge zu glauben, die nicht echt oder wahr sind, üblicherweise, weil man sich selbst dafür entscheidet“. Das Wort wird nicht nur von jüngeren Generationen wie Gen Z oder Gen Alpha benutzt. Das Cambridge Dictionary zitiert sogar den australischen Premierminister Anthony Albanese, der das Wort in einer Parlamentsdebatte verwendete.