Erster Staat versinkt im Meer – und Welt schaut zu

Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wann! Tuvalu wird als erstes Land der Welt aufgrund des Klimawandels in einigen Jahren im Meer versinken. Wie bereiten sich die 10.000 Bewohner der südpazifischen Insel auf die Apokalypse vor? Wir sprachen mit Betroffenen und Helfern vor Ort. Und wie die Mikronation nach dem Untergang als Daten-Cloud weiterbestehen soll.