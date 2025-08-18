Vorteilswelt
Betroffene berichten

Erster Staat versinkt im Meer – und Welt schaut zu

Ausland
18.08.2025 18:00
Kinder waten auf Tuvalu durch Wassermassen und Müll (Archivbild).
Kinder waten auf Tuvalu durch Wassermassen und Müll (Archivbild).(Bild: AFP/TORSTEN BLACKWOOD)

Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wann! Tuvalu wird als erstes Land der Welt aufgrund des Klimawandels in einigen Jahren im Meer versinken. Wie bereiten sich die 10.000 Bewohner der südpazifischen Insel auf die Apokalypse vor? Wir sprachen mit Betroffenen und Helfern vor Ort. Und wie die Mikronation nach dem Untergang als Daten-Cloud weiterbestehen soll.

„Tofa“ bedeutet auf Tuvalu-Polynesisch „auf Wiedersehen“. Doch ein solches wird es für viele Bewohner nicht mehr geben. Ein geflügeltes Wort ist aktuell daher „Fakaotioti“. Man verwendet es in der lokalen Stammessprache, wenn ein Abschied bevorsteht, der endgültig ist.

Ähnliche Themen
KlimawandelMeerInsel

