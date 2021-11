Stoppen wir die Diabetes-Pandemie!

Eine weitere langjährige Forderung betrifft die Einführung eines nationalen Diabetesregisters. „Die ÖDG hat sowohl mit dem ,COVID-19 bei Diabetes´-Register und dem Start der Studie zur Versorgung von Patienten bei Haus- und Fachärzten in den vergangenen Monaten aktiv mitgeholfen, die Datenlage in Österreich zu verbessern“, so Univ. Prof. Dr. Harald Sourij, Abteilungsleiter-Stv. der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie an der Medizinischen Universität Graz (Stmk.) und Erster Sekretär der ÖDG.