Uns geht’s gut

Und in Österreich? Werden alle rundum versorgt. Alles gurgelt, alles testet, keiner muss dafür in die eigene Tasche greifen. Geimpft wird man jetzt schon im Airbus, fehlen nur noch Geldprämien. 2G ist angesichts katastrophaler Zahlen nicht die beste, aber die einzige Lösung, wenn man keine Impfpflicht will.