Nervosität bremste Kärntner „Ruhepol“ Heiko Gigler

WM in Abu Dhabi im Dezember

Seinen nächsten Auftritt gibt er schon im Dezember. Bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi greift Heiko über 100 m Kraul und 100 m Lagen an. Davor wartet noch die Staatsmeisterschaft in Graz - Pause gibt’s bis dorthin keine. „Ich komme zwar für ein verlängertes Wochenende nach Kärnten. Aber auch da wird durchtrainiert.“