In Tiroler Schulküche brach ein Brand aus

Dass es manchmal schnell gehen kann, konnten am Dienstag die Schüler einer Schule in Schwaz lernen. Gegen 14.15 Uhr kam es in der dortigen Schulküche zum Brand. Die Ursache war ein Eierkarton, welcher sich auf einer eingeschalteten Herdplatte befand. Dieser Eierkarton führte schließlich dazu, dass die Feuerwehr ausrücken musste, und zwar mit insgesamt 19 Feuerwehrleuten der Feuerwehr Schwaz und drei Fahrzeugen. Glücklicherweise entstand durch den Brand kein Sachschaden, und viel wichtiger: verletzt wurde auch niemand.