Villacherin (22) wurde mit „Fake-SMS“ abgezockt

Die Villacherin erhielt am Dienstag eine SMS mit den Worten: „Hallo, wir warten auf eine Aktion von Ihnen, um Ihr Paket zuzustellen: http://dvinesciencee.com/a.php?ejrwv-ag :ps.“ Die 22-Jährige klickte den Link an - was sicher später als fataler Fehler herausstellen sollte.