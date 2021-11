Kärntner Schüler kämpfen für Klima und Zukunft

Organisiert und moderiert wurde der zweite Klimagipfel von Lena Klaura, die sich gerade am Bachmanngymnasium in Klagenfurt auf die Matura vorbereitet: „Während in Glasgow die UN-Klimakonferenz tagt, wollten wir uns im Herzen jener Stadt, in der 1985 eine der historisch wichtigsten Klimakonferenzen stattfand, einen Tag lang der Klimakrise und ihrer Bewältigung widmen.“