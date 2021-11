Närrische Turbulenzen um den Schlüssel Klagenfurts

Der für 1. März geplante Faschingsumzug im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf muss wie im Vorjahr wegen Corona abgesagt werden. Auch das traditionelle Faschingswecken am 11. November mit der Übergabe des Stadtschlüssels an die Narren wäre fast ins Wasser gefallen. Deshalb hat Stadtchef Christian Scheider seine Teilnahme am Städtetag in St. Pölten abgesagt.