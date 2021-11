Langes Warten bei den heimischen Teststraßen

Davon fehlt jedoch bislang so gut wie jede Spur. In den Bezirken Lienz oder Schwaz etwa sind PCR-Tests am Wochenende nur bei einer Teststraße möglich – lange Menschen- oder Autoschlangen sind vorprogrammiert. Unter der Woche gibt es zumindest noch Testungen in Apotheken oder bei Ärzten. In Osttirol werden im Laufe der Woche PCR-Testungen an den Teststraßen in Sillian und Matrei angeboten.