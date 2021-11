Verlorenes Hörgerät tauchte in Sozialen Medien auf

„Es war ein netter Abend mit ehemaligen Arbeitskollegen“, berichtet Agnes Wöll. Da im Lokal viel Lärm war und sie den Unterhaltungen an ihrem Tisch besser folgen wollte, steckte sie die Geräte in ihre Handtasche. Am nächsten Tag aber der Schock: eines der beiden fehlte. Umgehend rief sie im Restaurant an und erkundigte sich, ob die fingergroße Hörhilfe aufgetaucht sei – leider negativ. Gemeinsam mit ihrem Mann suchte sie auch selbst im Lokal – ebenfalls erfolglos. „Das Hörgerät ist mit einer App verbunden und musste in der Gegend sein“, wusste sie. Auch einige Müllbeutel wurden durchsucht, das Gerät tauchte aber nicht auf. Ihre Kontaktdaten hinterließ sie im Lokal in der Aufregung nicht.