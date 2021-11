Polizei ertappt Schmuck-Dieb (71) auf frischer Tat

Der Beschuldigte hatte Ende September eine betrügerische Anzeige über den Ankauf von Zink und Silber in einer regionalen Tageszeitung geschalten. Daraufhin nahm eine 79-Jährige Kontakt zu dem vermeintlichen Ankäufer auf, um diesem ihr Silberbesteck zu verkaufen. Als der 71-Jährige daraufhin am Vormittag des 01.10.2021 die Wohnung der älteren Dame aufsuchte, interessierte sich dieser jedoch mehr für den Schmuck des Opfers. Am darauffolgenden Tag (2. Oktober 2021) bemerkte die Seniorin dann, dass mehrere ihrer Schmuckstücke fehlten und verständigte die Polizei.