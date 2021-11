Die Vorarlberger Ski-Jugend tritt ins Rampenlicht

Endlich! Die Zeit der Gletschertrainings ist mit den ersten Schneefällen - auch in tieferen Lagen - beendet. Während sich die österreichischen Ski-Herren bereits vorige Wochen auf der Resterhöhe am Pass Thurn auf den Parallel-Weltcup am Wochenende in Lech-Zürs vorbereiteten und die Damen in Hippach im Zillertal trainierten, nimmt ab heute mit der steirischen Reiteralm eine der wichtigsten rot-weiß-roten Trainingslocations ihren Betrieb auf.