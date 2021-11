Landwirt (59) gerät in Futtermischwagen und stirbt

Was für ein Horror-Szenario: Ein 59-Jähriger arbeitete am Samstagnachmittag auf seinem Bauernhof in der Schweizer Gemeinde Knonau (Kanton Zürich) an seinem Futtermischwagen. Diese Geräte werden – laut Herstellerangaben – dazu verwendet, verschiedene Futtermittel zu zerkleinern und durchzumischen. Dem Vieh soll es dadurch unmöglich gemacht werden, zu selektieren und nur einzelne Futterbestandteile zu fressen.