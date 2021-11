Pkw-Lenker blieb nach Crash-Tour auf A14 liegen

Für sehr viel Aufsehen sorgte in der Nacht auf Sonntag ein 22-Jähriger in Vorarlberg. Nachdem der - laut Polizeiangaben - schwer betrunkene Mann zuerst eine Straßenlaterne umgefahren hatte, flüchtete er trotz eines Öl-Lecks an seinem Auto auf die Autobahn A14. Dort kam der Alkolenker allerdings nicht weit ...