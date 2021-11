Geschäftserlös von zwei Wochen für Tierheim

Eigentlich war geplant, den Geschäftserlös von zwei Wochen in Form von Futter an das Tierheim in Villach zu spenden. „Völlig unerwartet haben aber viele Kunden unser Vorhaben mit zusätzlichen privaten Futterspenden unterstützt, nachdem wir es über die sozialen Medien kundgetan hatten, “, sagt Ina Linder.