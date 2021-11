SPÖ nutzt FPÖ-Argumente für faire Regierungssitze

Mit bloß 37,6 Prozent Wähleranteil hat sich die ÖVP in Oberösterreichs Landesregierung fünf der neun Regierungssitze gesichert, weil die Landesverfassung das ermöglicht. Die SPÖ mit Klubobmann Michael Lindner will das dauerhaft ändern - und nutzt dazu in ihrem Antrag frühere forsche, ins SPÖ-Konzept passende Argumente der FPÖ, die aktuell den absoluten ÖVP-Machtanspruch allerdings unterstützt hat.