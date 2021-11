Springende Waffenräder

Jedenfalls will man nach diesem Vorfall die Sportart neu definieren und die Pferde ab 2028 durch Fahrräder (sagt zumindest das Gerücht) ersetzen, weil die nicht so bockig sind. Das birgt, denkt man an die militärische Legende, eine riesige Chance für einen österreichischen Hersteller, denn letztlich kommt als Pferdeersatz kein anderes Veloziped in Frage, als das früher in der Österreichischen Waffenfabriks-Gesellschaft in Steyr hergestellte „Waffenrad“, auch wenn dieses nur die Lizenzversion eines in England hergestellten Zweirads und vorwiegend für den zivilen Gebrauch vorgesehen war. Darauf, mit welchen technischen Finessen die Pentathlon-Elite 2028 in Los Angeles all die Oxer, Trippelbarren, Steilsprünge und Mauern bewältigen wird, ohne mit den Sporen in die Kette zu geraten, darf man sich heute schon freuen. Und Mohrrüben werden auch gespart.