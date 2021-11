Angerer hält zu Kickl, der durch Kärnten tourt

„Ich bin medizinisch nicht so bewandert“

Der blaue Landeschef Erwin Angerer hat hörbar keine Freude mit Kickls Schwurblereien, kann und will sich aber nicht distanzieren: „Ich bin medizinisch nicht so bewandert, kann mir aber vorstellen, dass es Produkte gibt, die den Krankheitsverlauf lindern. Ich kann es aber nicht beurteilen.“