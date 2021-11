Schießmeisterschaften des Militärs in Osttirol

Damen an der Spitze

Sowohl bei den Damen mit Frau Zugsführer Sylvia Papernigg als auch bei den Herren mit Hauptmann Angelo Breitfuß ging der Sieg an die Salzburger. In der Wertung mit der Pistole gewann Frau Wachtmeister Lisa Capellari aus dem Burgenland und Oberstabswachtmeister Daniel Heiderer aus Niederösterreich.