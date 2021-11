Toyota Aygo X: Endlich Infos zum neuen Stadtfloh!

Das Angebot an Kleinstwagen im A-Segment hat sich in den vergangenen Jahren stark ausgedünnt. Toyota will aber mit dem Aygo auch in Zukunft in der kleinsten Pkw-Klasse vertreten sein. Allerdings kommt seine frisch enthüllte und ab dem kommenden Jahr verfügbare Neuauflage zugleich deutlich gewachsen als lifestyliges City-SUV vorgefahren. Der offensichtliche Wandel findet auch eine Entsprechung im Modellnamen, denn der farbenfrohe Hochbeiner im S-Format heißt künftig Aygo X.