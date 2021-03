Aygo X Prologue: So kess wird Toyotas Kleinster

Warum gegen den Trend? Weil es immer schwerer wird, mit Kleinstwagen Geld zu verdienen. Die Emissionsvorschriften verlangen Hightech in Motorraum und Abgasanlage, was nicht nur zu Platzproblemen führt, sondern vor allem teuer ist - und das bekommt man kaum wieder herein bei einem Mini-Auto. Und wenn man auf die teure Technik verzichtet, wird‘s schwierig mit den CO2-Zielen, wodurch Strafzahlungen drohen. Und auch Elektroantrieb ist noch immer teuer.