Und der nächste negative Corona-Rekord in OÖ

Konkret wurden 2461 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Am Donnerstag waren es 2317 gewesen. In den Spitälern sank die Zahl der Covid-Patienten auf Normalstationen um 13 auf 351, dafür stieg die Zahl der Patienten auf Intensivstationen um zwei auf 64. In der Nacht zum Freitag wurde bekanntlich die Stufe 3 von 5 in Spitälern ausgerufen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie ist in Oberösterreich an nur einem Tag um neun auf 1887 gestiegen.