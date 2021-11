Bäuerinnen setzen auf „a guats Miteinand“ am Land

„Für a guats Miteinand bei uns am Land“ – so prangt es in großen Lettern auf den Hinweistafeln an den neuen Treffpunkten, die heimische Bäuerinnen landauf, landab geschaffen haben. LANDe-Platzln nennen sie diese liebevoll gestalteten Stationen, die Spaziergänger und Wanderer zum Verweilen einladen, zum Plaudern, zum Ausrasten, aber auch zum Informieren.