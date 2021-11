Nintendo Switch gehackt: Bowser droht Haftstrafe

In der Dominikanischen Republik verhaftet

Bowser hatte vor allem an Nintendo-Konsolen herumgetüftelt, was der japanische Gaming-Konzern naturgemäß nicht gerne sieht. Auf Bestreben Nintendos wurde er im vergangenen Herbst in der Dominikanischen Republik verhaftet, auch der Franzose wurde festgenommen. Nach dem chinesischen „Team Xecuter“-Mitglied wird indes weiterhin gefahndet.