Nintendos Mega-Drive- und N64-Abo entzweit Spieler

Kritik an Qualität der Emulation

So verweist das IT-Magazin „The Verge“ etwa auf Twitter-User, die Screenshots aus „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ hochgeladen haben: einmal von der N64-Version aus dem Jahr 1998, einmal von der Emulator-Version auf der Nintendo Wii - und einmal in der nun veröffentlichten Emulator-Version für die Nintendo Switch.