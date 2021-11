Seilrutschenmitarbeiter stürzte 30 Meter in Tiefe

Ein Mitarbeiter einer Seilrutsche in Kalifornien hat sich 30 Meter in den Tod gestürzt, um eine Kundin zu retten. Joaquin Romero (34) packte die Frau am Geschirr, damit sie nicht unkontrolliert auf dem Seil rutscht. Dabei wurde er allerdings von der Plattform gezerrt. Aus Angst, die Gurte könnten nicht das Gewicht von beiden halten, ließ er schließlich los.