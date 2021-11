Campingplätze mit Minus in diesem Sommer

Heuer allerdings war auch das Reisen ins Ausland wieder möglich - und das schlug sich in Vorarlberg eindeutig in den Buchungszahlen nieder. Denn hier mussten die Campingplätze in den Monaten Juli und August ein Minus von knapp zehn Prozent hinnehmen. 183.609 Übernachtungen wurden in diesem Zeitraum gezählt. Auffällig ist, dass manche Bundesländer den Schwung aus dem Vorjahr durchaus nutzen und die Nächtigungszahlen heuer ausbauen konnten. Etwa Kärnten, wo ein Plus von 3,8% verbucht werden konnte. Einen ähnlichen Absturz wie das Ländle erlebte auch Niederösterreich (-8,7%).