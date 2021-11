Von Tirol über den Arlberg geht es nur mehr mit 3G

In den Tiroler Problembezirken Landeck und Reutte liegt die Inzidenz zurzeit bei 670 beziehungsweise 776. Wegen dieser extrem hohen Werte kommt es ab Freitag zu Ausreisekontrollen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen negativen Coronatest vorlegen. Vorerst gilt auch noch ein Antigentest, bald aber könnte nur noch ein PCR-Test gelten, wie Tirols Landeshauptmann Günther Platter erklärte. Kontrolliert wird auch in Richtung Vorarlberg, also am Arlbergpass, auf der Schnellstraße S16 und im Lechtal - vorerst aber nur stichprobenartig. Allerdings: Wer keinen gültigen Test dabei hat und erwischt wird, für den könnte es teuer werden.