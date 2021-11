Im März geht es im Ländle um Gold, Silber & Bronze

Auch wenn die Weltelite der Skicrosser diesen Winter – wie bereits im vorigen Winter – nicht im Montafon Station macht, warten zahlreiche Highlights in Vorarlberg. So wird etwa der dreifache Snowboardcross-Gesamtweltcupsieger Alessandro Hämmerle am 10. und 11. Dezember wieder bei seinen Heimrennen am Hochjoch um Weltcuppunkte fighten.