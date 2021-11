Traditionelles Highlight fehlt heuer im Kalender

Ein Grund, weshalb Val Thorens den Vorzug bekam: Im Quali-Zyklus, in welchem es noch bis Mitte Jänner um Nationen-Quotenplätze geht, ist jedes Rennen wichtig. „In Frankreich können wir zwei Bewerbe fahren, während im Montafon nur eines am Plan gestanden wäre“, führt Waldner, ein gebürtiger Egger weiter aus. „Natürlich hoffen wir stark darauf, dass wir im Dezember 2022 wieder im Montafon fahren können.“ In den nächsten zwei Wochen soll es noch zu einem Videocall mit den Organisatoren in Val Thorens kommen, wo über die Terminplanung für die kommenden Jahre gesprochen werden soll, verriet Waldner im Gespräch mit der „Krone“.