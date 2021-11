Niedliche Patienten derzeit zu Gast im Alpenzoo

Acht Igel werden den Winter in einem für Besucher nicht einsehbaren Bereich verbringen und nächstes Jahr wieder in die Wildnis entlassen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck hatte die Tiere spätabends gerettet und in den Alpenzoo gebracht. Die Mutter brauchte Hilfe vom Tierarzt, und ihre Jungen waren mit 50 Gramm viel zu klein.