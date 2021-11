Flirt mit Kim: Darum kriegt Pete Davidson alle rum

Kate, Kaia und jetzt Kim: Wenn man Pete Davidson eins nicht nachsagen kann, dann, dass er Chancen darauf, die schönsten Frauen Hollywoods ins Bett zu bekommen, sausen lässt. Der Comedian hatte sie nämlich schon (fast) alle - und gerade einen besonders kurvigen Fisch am Haken: Kim Kardashian. Die Reality-TV-Queen wurde kürzlich beim gemeinsamen Date im Vergnügungspark mit dem 27-Jährigen gesehen. Aber was macht Pete Davidson eigentlich so unwiderstehlich?