Kate Beckinsale bandelt mit Ariana Grandes Ex an

Am Wochenende wurden die 45-jährige Hollywood-Beauty und der US-Comedian, der durch seine Blitzverlobung mit Sängerin Ariana Grande im letzten Jahr zu Ruhm gekommen war, beim Verlassen des „Lago“-Clubs in Los Angeles von Paparazzi abgelichtet - Hand in Hand. Davidson war dort am Abend aufgetreten, während Beckinsale ihm wohl von Backstage-Bereich aus anhimmelte.