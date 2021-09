Kaley Cuoco: Ist Pete Davidson der Trennungsgrund?

„Big Bang Theory“-Beauty will keinen Unterhalt

In ihrem Scheidungsantrag pocht die „The Big Bang Theory“-Blondine zudem darauf, dass keiner der Ex-Partner Unterhalt von anderem bekommen soll. Dazu verlangt die 35-Jährige in den Gerichtsdokumenten, die dem Magazin „People“ vorliegen, dass der Los Angeles Superior Court die Gütertrennung nach dem Vorehevertrag vornimmt. Genauer gesagt will Cuoco all ihren Schmuck und persönlichen Besitz „sowie alle Einnahmen, die vor und nach der Ehe sowie nach der Trennung erwirtschaftet wurden“, behalten. Auch sollen beide Seiten für ihre eigenen Anwaltskosten aufkommen.