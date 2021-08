Phoebe Dynevor: Liebes-Aus mit Pete Davidson

Sowohl die Schauspielerin, als auch der Comedian seien gerade sehr erfolgreich, was die Sache mit der Fernbeziehung nicht leichter gemacht habe, weiß der Insider weiter. „Phoebe hatte aufeinanderfolgende Dreharbeiten für ‚Bridgerton‘ in Großbritannien.“ Der 27-Jährige dagegen befinde sich derzeit in seiner Heimat USA, um neue Folgen von „Saturday Night Live“ zu drehen. Außerdem hat er gerade damit begonnen, an der neuen Komödie „Meet Cute“ mit Kaley Cuoco zu arbeiten.