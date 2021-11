EHC Lustenau trifft auf direkten Verfolger

Mit dem Sieg in Zell am See (3:1) am vergagenen Samstag haben die Lustenauer viel Selbstvertrauen und Platz drei in der Alps Hockey League mit nach Hause genommen. Doch schon heute (20 Uhr/Valcome.tv) muss die Truppe von Mike Flanagan wieder voll bei der Sache sein, denn es geht in Südtirol gegen den direkten Verfolger Rittner Buam.