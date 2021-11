Mückstein will über Vereinheitlichungen reden

Faßmann: Schul-Testungen „wesentliches Instrument“

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will indes beim derzeitigen System an den Schulen bleiben, wie er im Lichte des Endes der Herbstferien sagte. Die Infektionszahlen seien in dieser Woche „ganz deutlich“ angestiegen, für Faßmann ein Hinweis darauf, dass das Testsystem an den Schulen ein „wesentliches Instrument der Pandemiebekämpfung“ sei. Man beginne nun wieder an den Schulen mit den Testungen. Das Testsystem an den Schulen sei „extrem stark“ und gut aufgestellt, gab sich der Minister überzeugt, man könne es so fortsetzen, um die notwendige Sicherheit zu haben, die Schulen offenzuhalten.